烏克蘭戰局升級 普丁簽署局部動員令

俄羅斯總統普丁周三（21 日）宣布已簽署局部動員令，表示只有預備役公民才會被徵召，並聲稱西方國家欲摧毀俄國，凸顯烏克蘭戰局升級。

普丁周三在全國電視演說中宣布局部動員，他說：「只有那些目前在預備役中的公民，首先是那些曾在武裝部隊服役、有一定軍事專業和相關經驗的人，將被徵召入伍，而被徵召服兵役的人，被派往前線前，必須接受額外軍事訓練」。

普丁表示，西方國家不希望烏克蘭與俄國實現和平，欲摧毀俄國。他說：「我要告訴西方國家，俄國有很多武器可以回擊，這不是虛張聲勢。」

俄國國防部長 Sergei Shoigu 宣布，動員令適用有軍事經驗者，將徵召約 30 萬名預備役軍人。俄國政府將在當日展開動員。

俄羅斯 RTS 指數周三盤中應聲重摔逾 7%，MOEX 指數驟跌逾 9%。俄羅斯盧布兌美元匯價周三盤中擴大跌勢，重貶逾 2.5%，為 8 月 1 日以來首度跌穿 62 盧布兌 1 美元價位。

俄羅斯股市周二收盤重挫逾 8%，寫下 2 月俄軍入侵烏克蘭以來最大跌幅，原因是在烏軍反攻後，烏克蘭四個地區宣布將舉辦「入俄公投」，以及莫斯科可能展開動員。

俄國下議院周二通過法案，加重對全民動員和戰時狀態下某些犯罪行為的懲罰措施，包括：自願被俘人員（無叛國行為）判 10 年以下有期徒刑、戰爭掠奪和破壞行為判 15 年以下有期徒刑。

下議院通過該法案二讀和三讀，被認為是烏克蘭戰爭將大幅升級的徵兆。俄國刑法中還加入對全民動員、戰時狀態等相關概念的解釋。