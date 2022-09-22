〈電信頻譜超標〉亞太電：盼主管機關維持法規 盡速通過合併案

針對兩大電信合併案，各業者紛紛表態，亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日發出聲明強調，近期電信市場合併案引發的頻寬上限爭議問題，期盼主管機關維持法規的安定性、以弭平爭議，盡速核准通過合併案。

亞太電表示，過去與國碁電子合併時，即透過轉讓出 700MHz 頻段的 10MHz(5MHz X 2)給台灣大 (3045-TW)，以符合頻寬上限規範，後續與遠傳 (4904-TW) 進行 5G 共頻及持股協議，過程中同樣基於符合法規頻寬上限規範，為避免引發爭議，轉讓出 900MHz 頻段的 20MHz(10MHz X 2) 給中華電信(2412-TW)，上述作為均是公司展現遵法。

亞太電指出，此次合併案審查，攸關國內整體電信產業的健全發展，透過合併可提升消費者的服務及權益，對於頻寬上限爭議問題，相信也尊重主管機關會以法規及市場公平競爭為依據辦理，並儘速審查通過。

根據法規，1GHz 以下可使用頻寬不得超過總額 3 分之 1，而台灣大合併台灣之星後，1GHz 以下頻寬合計達 60MHz，將比法定上限多出 10MHz。遠傳合併亞太電後，雖然 1GHz 以下沒有頻譜超標問題，不過在 28GHz 仍多出 160M。