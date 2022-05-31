擴展元宇宙硬體 小摩：Meta即將成為博通下一個ASIC大客戶

摩根大通分析師周二 (31 日) 表示，臉書母公司 Meta Platforms Inc (META-US) 將使用博通 (Broadcom Inc)(AVGO-US) 的訂製晶片來構建其元宇宙硬體，成為該晶片製造商下一個價值 10 億美元的特定應用積體電路 (ASIC) 客戶。

分析師指出，得益於與 Meta 的交易以及與 Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的合作，ASIC 晶片今年將為博通帶進 20 億至 25 億美元的收入。

分析師蘇爾 (Harlan Sur) 說：「我們相信這些優勢主要是在 5 奈米和 3 奈米上，並將用於為 Meta 的元宇宙硬體架構提供動力，該架構將在未來幾年內部署。」

Meta 大力投資於元宇宙，利用這個人們互動、工作和娛樂的虛擬空間，透過在硬體設備上添加新功能來充當虛擬世界的接入點。

蘇爾補充說，Meta 將在谷歌之後 3 到 4 年內成為博通的下一個年收入 10 億美元的 ASIC 客戶。

ASIC 可高效執行超特定任務，包括人工智慧和機器學習。

自 2016 年以來，博通和谷歌共同開發了用於機器學習任務的谷歌訂製晶片。小摩估計，到 2022 年，該晶的價值將超過 13 億美元。

Meta 正在為虛擬世界開發一系列硬體產品，包括智慧眼鏡和虛擬實境 (VR) 耳機，甚至開設了第一家實體店，購物者可以在那裡試用這些設備和其他小工具。

蘇爾補充指出，「由於我們相信博通今年將推出 Meta 或臉書和微軟的 ASIC，近期 ASIC 項目十分活躍。」

製造訂製晶片的博通半導體解決方案業務，占該公司 2021 年近 275 億美元的營收比率超過 70%。