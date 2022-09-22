美股重點新聞摘要2022年09月22日

今日操盤前瞻

央行利率決議：美聯準會、日本、英國、台灣、瑞士、巴西、菲律賓、印尼、南非

歐洲央行經濟公報

美國上週失業金數據

Fed 如預期升息 3 碼 明年終點利率預估升至 4.6%

聯準會 (Fed) 週三 (21 日) 結束 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，這是聯準會連續第三次大幅升息，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水平。閱讀全文...

Fed 9 月聲明全文、最新經濟預測

最近的支出和生產指標指向適度成長，就業成長持續強健，失業率保持在低點。通膨仍居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的食品和能源價格，以及廣泛的物價壓力。閱讀全文...

一文掌握 Fed 重點決策：更鷹點狀圖、更多痛苦、衰退可能性

聯準會 (Fed) 週三 (21 日) 結束 9 月利率決策會議，一如預期宣布調升 3 碼，將基準利率走廊升至 3.0% 至 3.25% 區間，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水平，同時，聯準會釋出更鷹派的利率點狀圖、更新經濟預測，聯準會主席鮑爾暗示，升息將帶來更多痛苦，軟著陸的機率降低。閱讀全文...

Meta 悄悄推動人力精簡 目標削減至少 10% 支出

華爾街日報 (WSJ) 報導，為因應成長停滯、競爭升溫，Meta 公司未來幾個月將設法削減至少 10% 成本，減幅遠超過 7 月預測的 2-4%，雖然具體措施包含砍間接費用和諮詢預算，但大部分將透過組織調整精簡人力。閱讀全文...

普丁強硬發言一度激勵國防股 中國電動車股卻受重創

俄羅斯普丁總統周三 (21 日) 對俄烏戰事發表強硬談話後，國防股隨著全球緊張局勢而上漲。然而，幾家歡樂幾家愁，隨著國防股上漲，一些看似沒有關聯的股票卻遭受重創。閱讀全文...