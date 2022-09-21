〈陸港盤後〉等待Fed凌晨最新利率決策 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周三（21 日）收盤齊跌，滬指跌 0.17%，投資人等待美國聯準會（Fed）周四凌晨宣布最新利率決策，華爾街預估央行將再升 3 碼。

證券時報報導，滬指周三收盤跌 0.17% 報 3,117.18 點，深成指跌 0.67% 報 11,208.51 點，創業板指大跌 1.49% 報 2,331.52 點；兩市成交額合計人民幣 6,359 億元，「北向資金」淨流出 30.6 億元。

石油、燃氣、地產、港口、電力、煤炭、鋼鐵等類股均走高，旅遊、半導體、醫療保健、釀酒、醫藥等族群走低。

香港恒生指數收盤重挫 1.79%，恒生科技指數驟跌 3.03%。

Fed 預定台北時間周四凌晨公布利率決策結果，市場關注四大焦點： 9 月升息幅度、11 月升息展望、未來利率路徑點狀圖，以及經濟預測將揭露 Fed 主席鮑爾先前所描述的「痛苦」。

華爾街預期 Fed 將再度升息 3 碼，將聯邦基金利率調升至 3.0％-3.25％，為連續第三次大幅升息。

芝加哥商業交易所（CME）FedWatch 工具顯示，交易員預測，Fed 本周升息 3 碼的機率超過 80%，升 4 碼的可能性為 18%。

在 Fed 即將再度降息之際，中國央行周二說：「目前我國定期存款利率約為 1% 至 2%，貸款利率約為 4% 至 5%，真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水準，是留有空間的最優策略。」

標普全球首席亞洲經濟學家 Louis Kuijs 說：「中國央行想說的是，縱然美國調高利率，央行在必要時仍可再次降息」。

儘管市場對中國央行未來數月可能降息的猜測不斷升溫，但央行上周未下調政策利率，周二公佈的貸款市場報價利率（LPR）也維持不變。