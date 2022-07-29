〈亞洲生技大會〉生技中心發展核酸藥物 今年將成立CDMO公司

生物技術開發中心 (DCB) 在今年亞洲生技大展，首度展現核酸藥物的佈局與發展，執行長吳忠勳表示，核酸藥物已成趨勢，台灣也具有技術優勢，生技中心將規劃成立核酸藥物 CDMO(委託開發暨製造) 公司。

吳忠勳解釋，核酸藥物具有強特異性，製備過程相較蛋白質藥物簡易，只要掌握體外轉錄 (IVT) 方法，及表現載體或 LNP 包覆關鍵技術即可。早期多應用於遺傳性疾病，近年核酸藥物適應症逐漸擴大，尤其隨著新冠肺炎疫情加速核酸藥物與疫苗的發展。

根據 BioPharma Dealmakers 的統計，2020 年全球核酸藥物銷售額約為 35 億美元，推估 2024 年將達 120 億美元，2020-2024 年複合年成長率達 27.9%，被視為下世代高速發展的藥物領域。

生技中心看準商機，開啟核酸藥物的關鍵技術研發，目前已建立長鏈核酸、短鏈核酸、LNP 包覆技術、細胞治療、病毒載體等，並規劃最快今年分割成立新公司。

生技中心指出，由於核酸藥物的開發技術門檻與市場法規複雜度，遠超越傳統小分子藥物，目前仍以歐美居領導地位，亞洲在核酸藥物研發、製造仍缺乏完整的技術與量產設施，因此鄰近的韓國、日本、新加坡和中國，均將核酸藥物的開發視為兵家必爭之地。