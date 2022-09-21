甲式車體險遇地震災損不理賠 愛車投保有撇步

近年全球暴雨洪水、地震災害頻傳，台灣位處地震帶，近日地震頻傳，除了住宅地震險，新安東京海上產險提醒，遇到「飛來橫禍」天災意外事故，車主若只投保甲式車體險也不會理賠，而要事先投保車體損失保險時附加俗稱「颱風洪水險」的「汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，就可將損失降到最低。

新安東京海上產險發言人暨副總經理呂文泉表示，地震對台灣人來說雖不陌生，卻也難掩恐懼，過去有不少車主以為甲式車體險保障範圍最廣、保費最高，因此地震造成的車子受損應該也可以理賠，但其實颱風、洪水及地震等天災在各式車體險中都是屬於「除外不保事項」，也就是說，保戶若事先未加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，當車輛因前述天災導致意外事故受損時，是無法獲得理賠的。

「汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」保障範圍不侷限於地震造成房屋磁磚飛落砸毀車輛、路樹或招牌倒塌砸壞車輛，另外常見的颱風或大雨積水造成車子泡水、暴雨引起土石流掩埋汽車等也都在保障範圍內，不過要特別留意的是，颱風洪水險無法單獨投保，一定要先投保車體損失保險後才能再加保。

新安東京海上產險統計，全台僅約 0.6% 的車主有投保「汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，面對越發極端氣候的影響，車主們除了要面臨颱風暴雨威脅外，地震更是一大隱憂，建議廣大車主們可趁適時檢視愛車保障是否足夠，事先規劃完善保障，才能防患於未然，最後提醒，在車體險保險期間中途才加保颱風洪水險的話，依保單條款規範保費還是以一年期來計算收費。