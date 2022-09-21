KPMG：全球金融科技領域投資意願下滑

KPMG 安侯建業今 (21) 日發佈《金融科技脈動》2022 半年報指出，全球對金融科技的投資金額，從去 (2021) 上半年的 3372 宗交易、金額 1112 億美元，下降至 2022 上半年的 2980 宗交易、金額 1078 億美元。

另外，今年上半年，支付領域占金融科技投資的最大份額 (436 億美元)，其次是加密貨幣 (142 億美元)。

KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，上半年許多因素共同影響了全球金融科技投資的上升軌跡，包括地緣政治的不確定性、公開市場的動盪、持續的供應鏈中斷和挑戰、高通膨與利率上升，各種不確定性因素看似尚未有結束的跡象，進入今年下半年，市場挑戰預計將持續，投資者越來越關注營收增長、盈利能力和現金流。

隨著成熟行業出現整合，投資者在估值下行的壓力下將持續尋找更有吸引力的交易機會，併購活動有望增長。

李逢暉表示，全球金融科技市場在 2021 年表現非常突出，讓 2022 年的投資成果顯得較為疲弱，但事實上市場只是回到了 2019 年、2020 年的水平，除去 2021 年的特殊表現，全球金融科技投資在 2022 上半年還是顯得相當積極。

根據 KPMG 統計，2022 年上半年，亞太地區的金融科技投資就已創下了 418 億美元的破紀錄年度新高，主要來自於三筆大型併購交易，分別是美國行動支付公司 Block 以 279 億美元收購澳洲的新創支付公司 Afterpay，美國私募基金業者 KKR 以 21 億美元收購日本的 Yayoi，以及澳洲線上基金交易平台 Superhero 和加密交易平台 Swiftx 以 10 億美元合併。

此外，新加坡的金融科技公司 Coda Payment 融資 6.9 億美元，印尼的金融科技公司 Xendit 融資 3 億美元，印度的金融科技公司 Stashfin 和金融服務公司 Oxyzo 分別融資 2.7 億美元和 2.37 億美元。

在亞太地區，過去 12 至 24 個月中引起大量興趣和炒作的金融科技子行業在 2022 年上半年大幅降溫，包括零售支付、保險科技和 B2C 解決方案。加密貨幣，NFT 和區塊鏈也不再是投資熱點。

KPMG 安侯建業數位長賴偉晏指出，雖然在疫情高峰期受到極大關注的投資領域已經相對失去吸引力，但與快速演變的全球議題息息相關的領域，包括通膨上漲、利率上升、地緣政治的不確定性和供應鏈問題卻仍吸引著各方投資。

賴偉晏說明，鑒於估值的下滑壓力，併購活動可能會持續增加，主要是因為投資者看到以比往年更好的價格進行收購的機會。