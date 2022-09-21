力拚2030雙語政策 國銀雙語分行兩年半成長239%

為推動「2030 雙語政策」，金管會力推雙語金融環境，主委黃天牧今 (21) 日視察兩家雙語分行，會後受訪時表示，兩年半以來本國銀行已設置 584 家雙語分行，成長率達 239%；除了實體雙語分行，黃天牧也鼓勵銀行強化數位銀行的雙語服務。

黃天牧今天偕同國發會主委龔明鑫及財政部國庫署署長蕭家旗前往遠東商銀 (2845-TW) 承德分行及臺灣銀行松江分行，視察該兩家雙語示範分行的推動成果。黃天牧表示，在 2019 及 2020 年間，金管會等部會曾赴北、中、南區域，視察星展 (台灣)、兆豐國際、中國信託、第一、台北富邦、彰化、玉山、華南等 8 家銀行的雙語示範分行。

黃天牧進一步指出，截至今年 6 月底，已有 22 家本國銀行設置 584 家雙語分行，較 2020 年 12 月底 18 家本國銀行設置的 172 家、已經增加 412 家，成長率 239%。

黃天牧表示，兩家示範分行各具特色，遠東國際商業銀行多年鼓勵行員提升外語能力，全行 9 成以上行員持有英語能力檢定證照，該行承德分行具永續經營與環境保護概念特色，分行招牌外觀及行內設置多國語言問候標示，也備有多語翻譯機，服務表單全面使用數位化的雙語互動式表單。

財金部會首長視察臺灣銀行雙語示範分行。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

而臺灣銀行目前雙語分行設置家數為 79 家，占本國銀行雙語分行 584 家的 14%，但是透過評鑑機制激勵分行雙語服務動能，力拚 2025 年全球的分行均為雙語分行。

黃天牧表示，「2030 雙語政策」不只體現在雙語分行，而應該從資訊揭露加以落實，像是台股有 40% 為外資，為協助外資更方便取得英文資訊，以吸引投資台股，今年起分階段推動上市櫃公司同步發布中英文重大訊息，目前為 20 億元以上公司都要揭露，2023 年起全體上市櫃公司則都要揭露英文年報與年度財報。

而回到友善雙語金融服務環境，黃天牧強調，除了實體分行的雙語化人力及硬體設置均配置妥善以外，現在愈來愈多人使用網路銀行服務，期許各銀行在數位化、科技化金融服務也要優化客戶體驗，並帶動臺灣整體金融雙語環境的躍升。