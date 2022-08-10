LINE Pay上半年業績成長逾7成續創高 擴大招募金融科技人才

國內行動支付龍頭 LINE Pay 今 (10) 日公布，因為有千萬用戶作為奠基，帶動今 (2022) 年上半年交易金額與交易筆數均較去年同期大幅成長超過 7 成，續創新高。LINE Pay 也趁勢擴大徵才，鎖定金融科技領域的工程、規劃與設計人才加入。

LINE Pay 持續高速成長，目前 LINE Pay 全台支付據點突破 40 萬處，今年上半年交易筆數突破 1.6 億筆，推升交易金額超過 746 億元，均較去年同期大幅成長超過 7 成，續創新高。

LINE Pay 之所以繳出亮眼成績，主要在提供多元活動回饋用戶，上半年已提供 332 檔優惠活動，7 月起更推出「天天 LINE Pay 日」享回饋，讓用戶在日常生活各層面，從超商到百貨 Outlet，從早餐店到夜市商圈，各式消費都能同時賺 LINE POINTS 回饋。

持續升級的 LINE Pay 金融服務平台也是一大誘因，用戶可透過金融平台繳交保費、查找保險及貸款方案、申請信用卡等。過去一年曾與超過 15 家銀行及 14 家保險公司合作，累計提供用戶超過 66 種貸款專案、37 種保險商品及 10 項信用卡申請方案選擇。

不僅如此，LINE Pay 也有愛心捐款平台服務，上半年共募得 1.59 億愛心捐款，較去年同期成長近 3 成，並串連 82 個公益團體，持續擴大發揮平台正能量。

LINE Pay 董事長丁雄注表示，台灣每 2.3 人就有一人使用 LINE Pay，LINE Pay 致力打造更全面的行動金融平台及便利的支付服務，因此將積極招募更多才，目標將擴大招募技術軟體工程師、測試工程師、產品規劃師及品牌設計師等專業人才。

為了搶人才，LINE Pay 表示，不但祭出具有競爭力的薪資，整體福利更包含提供優於法令的特休假，享有各種包含育兒、運動和語言進修津貼等，此外還有各式社團活動，充分實現工作與生活的平衡。