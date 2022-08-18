金融科技競爭激烈 金融業估今年投資上看300億元 大增96.83%

金管會今 (18) 日公布，金融業去 (2021) 年投入金融科技發展的總金額不到 160 億元，雖然年減 13%，但今年預估將投入金額為 312.15 億元，較去年大幅成長 96.83%，除了積極推動相關措施促進金融科技發展，也會鼓勵金融業者與科技業者合作。

據金管會統計，國內金融業者去年投入金融科技發展的總金額為新臺幣 158.59 億元，較 2020 年的 182.10 億元、減少 23.51 億元，主因是 2020 年投資純網銀，墊高基期，使得年減近 13%。

金管會自 2018 年開始，每年都請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技的概況，從 2018 年到 2021 年的四年間，金融業投資金融科技的累計金額已達 623 億元，如果再加上今年預估的上看 300 億元、達 312.15 億元，等於 5 年下來即將可望突破 900 億元。

展望今年，如果以各業別來看，金管會表示，今年銀行業預計要投資金融科技金額達 200.96 億元，比去年實際投資數 117.99 億元，成長 70% 以上；證券期貨業今年預計投資 26.69 億元，比去年實際投資 15.81 億元，亦成長近 69%；而保險業今年投入預算為 77.52 億元，比去年實際投資金額 21.35 億元，大幅成長逾 263%，成長幅度最大；金融周邊單位今年則預估要投資 6.98 億元，亦比去年實際投資數成長 103.5%。

金管會表示，去年與金融科技業者合作的情況增加，年增加約 16%。此外，金融機構在成立研發部門、現有辦理金融科技的員工數及新增金融科技人員數目，去年的年均也比 2020 年微幅增加，顯示金融機構漸著重培養本身金融科技能力，並借重金融科技公司專長相互合作的情況日漸普遍。

業務合作類型最多為資安，其次依序為大數據、人工智慧、AML/KYC、支付、雲端服務、生物辨識、智能理財、區塊鏈、保險科技、法遵科技、借貸及物聯網。

不僅如此，負責金融科技相關業務的員工數也愈來愈多，統計至去年，整體共有共計 1 萬 3584 人，其中，銀行業 9536 人、證券期貨業 1814 人、保險業 1811 人、周邊單位 423 人。去年整體負責金融科技的員工人數占總員工數的比率為 4.25%，較前一年度的 3.23% 增加。

值得一提的是，女性從事金融科技相關職務部分，占總體員工比重約 2.08%；其中，周邊單位占比 5.72% 為最高。