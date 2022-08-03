個人信用評分加密直傳服務 2家金融科技業者申請

為利金融科技業者發展多元的場景服務，深化金融科技創新，金管會督導聯徵中心於今 (2022) 年 3 月 31 日推出「金融科技業者應用金融聯合徵信中心資料作業」服務，也就是將個人信用評分資料加密直接轉交給 P2P 業者的服務，截至 8 月 3 日，已有數家金融科技業者積極洽談中，其中並有 2 家已正式遞件申請。

金管會表示，聯徵中心配合「金融科技發展路徑圖」的金融市場跨機構間資料共享政策推出此項服務，由當事人於線上向聯徵中心申請個人信用評分後，再依其需要自行轉交給金融科技業者，並由聯徵中心對符合資格條件的金融科技業者提供個人信用評分加解密服務，以確保當事人轉交的信用評分正確性及安全性，讓當事人能依個人意願，以更方便及安全的方式將個人信用評分資料轉交予金融科技業者，有利促進個人資料的合理利用，提升消費者金融服務體驗，實現普惠金融價值。

截至今日，已有 2 家金融科技業者遞件申請，金管會表示，聯徵中心正對提出申請的金融科技業者辦理輔導作業，待審查通過後，金融科技業者將可正式使用本項服務。

金管會進一步指出，聯徵中心將透過雙方合約方式，建立對金融科技業者的事前輔導審查，及事後查核等管理機制，確保金融科技業者符合個資保護及資訊安全風險控管能力，且目前持續受理申請作業中，金管會都鼓勵金融科技業者提出申請。