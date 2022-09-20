升息預期 2年期定存單得標利率升至1.307% 終結連三降

受美國聯準會升息預期心理影響，中央銀行發行的 2 年期定存單，9 月份得標利率增加 1.5 個基本點 (1 個基本點為 0.01 個百分點) 攀升至 1.307%，終結連 3 個月下滑。

為對抗居高不下通膨壓力，聯準會預期 9 月再度升息 3 碼機率高，推估我央行 22 日理監事會議也將跟進升息，而升息預期心理也反映在央行的 2 年期定存單開標結果。

央行今 (20) 日開標的 2 年期定存單發行與得標總額均為 250 億元，加權平均得標利率則從 8 月的 1.292% 攀升至 1.307%，投標總額為 958.25 億元，投標倍數為 3.83 倍，得標比例為 26.09%。

根據央行統計資料，4、5 月的 2 年期定存單發行總額分別各為 600 億元，6 月起單月發行總額降至 250 億元，加權平均利率則從 5 月的 1.525% 一路下滑，8 月平均利率為 1.292%，9 月則終止連 3 降，微幅攀升至 1.307%。

銀行資金調度主管認為，在通膨壓力下讓聯準會升息態度堅定，市場評估聯準會 9 月再升 3 碼機率頗高，我央行 22 日理監事會議預估至少會再升息半碼，進而帶動 2 年期定存單平均利率走揚。