OLED訂單強 三星將與聯電擴大合作提高明年DDI產能

南韓媒體 The Elec 19 日引述業內人士報導，儘管消費性電子產業需求下滑，但三星手機 OLED 訂單持續增加，三星電子 LSI 事業部將擴大與聯電 (2303-TW) 的合作，確保明年 OLED DDI 產能供應，預估明年總產能將成長 7%，其中聯電負責的產能將成長 15%，比重也逼近 5 成。

業內人士指出，三星電子 LSI 事業部計劃明年 OLED DDI 總月產能將達 3.1 萬片，年增 7%。OLED DDI 主要用於手機面板，採用 28-45 奈米成熟製程工藝，主要由三星自家晶圓廠與聯電所代工生產。

據瞭解，三星 LSI 明年規劃產能中，聯電 28nm DDI 月產能提升至 1.5 萬片，年增 15%，產能比重達 48.3%；三星產能整體持平， 28 nm DDI 月產能維持 1.3 萬片，而 45nm DDI 明年預估月產能 4000 片以下。

韓媒指出，雖然 DDI 市況不佳，但手機用 OLED DDI 隨著 iPhone OLED 滲透率提升，可望抵消目前疲弱的市況、並小幅成長，且透過提高聯電的投片量，也有利三星 LSI 供應鏈更多樣化。

在蘋果 iPhone 14 新機強勁需求帶動下，業內人士預計，三星 LSI 將持續取得更多 DDI 訂單。目前三星為蘋果主要 OLED 供應商，其次為 LGD，三星原先預計今年的 iPhone OLED 需求為 1.3 億個，不過近期已上調至 1.49 億個。

三星是全球 DDI 市場龍頭，研調 Omdia 指出，三星受惠手握三星、蘋果訂單，今年第一季手機用 OLED DDI 市占率達 55%，LX Semicon 位居第二，市占率 14.6%，第三名為聯詠 (3034-TW) ，市占率 11.6%。