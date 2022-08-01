中國面板廠話語權再擴大 上半年電視面板出貨市占逼近7成

中國面板廠近年挾帶產能優勢，持續搶攻市占率，根據研調機構洛圖科技 (RUNTO) 最新報告指出，今年上半年全球電視面板出貨量達 1.25 億台片、年增 1.9%，其中，中國面板廠商出貨量就達約 8400 萬台片，推升上半年出貨市占率逼近 7 成，再創新高。

根據洛圖科技最新電視面板追蹤報告顯示，中國電視面板廠今年以來維持高稼動率，推升面板出貨量維持高檔，全球市占率也進一步提升至 67% 寫新高，季增 3.4 個百分點、年增 6.2 個百分點，台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 出貨市占則下滑至 18%，季減 6.7 個百分點、年減 15.2 個百分點，日韓廠商合計則為 15%。

從各面板出貨進一步觀察，上半年包含 CSOT 華星光電、CHOT 彩虹光電整體出貨都成長逾 1 成，反觀非中國面板廠則多呈現下滑，且韓廠三星顯示 (SDC) 也在 6 月底關閉 LCD 產線，認為在整體艱難經營環境、大廠競爭下，未來 2-3 年內，LCD 面板廠不排除仍將出現第二波退出或併購潮。

價格方面，洛圖科技指出，上半年 32 吋以上電視面板出貨量達 1.25 億片、年增 1.9%，但終端整機市場卻年減 5%，連帶造成面板供過於求狀況惡化、價格持續走跌至今，雖然 6 月底各廠陸續規劃減產，但隨著品牌廠下修採購需求，終端需求並未轉好。

展望下半年，洛圖科技預期，由於電視面板各主力尺寸均已經跌破現金成本，預期到 9 月前，各大面板廠稼動率都將低於 75%，至於價格能否回穩的關鍵時間也落在 9 月。