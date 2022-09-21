台積電運動會連三年停辦 逾8億元大紅包照發

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 考量近期疫情反覆並逐漸升溫，原訂 10 月 15 日舉行的運動會將再次停辦，將是連續 3 年停辦運動會，但董事長給基層員工的小紅包仍照樣發放，每人將發 1.6 萬元，共逾 5 萬名員工可領到，預計此次將發出超過 8 億元的大紅包。

台積電表示，過去幾年全球因疫情與國際局勢不斷變化，造成市場持續動盪。然而，同仁堅守工作崗位，公司營收得以持續成長。為守護同仁與其家人的健康與安全，今年運動會再次取消。

不過，台積電表示，感謝基層同仁的努力與付出，將發放每人 1.6 萬元的特別獎金，發放對象為今年 5 月 31 日前到職的員工，包括職級 60-64 的直接人員、職級 20-26 的行政與技術人員，以及職級 31-33 的工程師與管理師 (含副理) 的台灣員工。此外，也將向全體台灣同仁發放每人面額 2000 元的「福利即享券」。

台積電前次運動會是在 2019 年，也是創辦人張忠謀退休後，首度回台積電參加運動會，當時，張忠謀曾示警，近來世界局勢變化大、不再平靜，台積電成地緣策略者的必爭之地；近年來隨著地緣政治局勢升溫，也再三印證當初張忠謀所言。