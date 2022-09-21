〈台股盤中〉Fed升息在即資金觀望 量縮再失守14500點

美國聯準會 (Fed) 利率決策會議召開在即，台股觀望氣息濃厚，市場專家指出，以目前台股走勢而言，並沒有轉強信號，加上產業進入調整期，投資人保守看待，指數開盤不久後就受台幣走貶、資金匯出壓力影響，再失守 14500 點，跌 80 多點，預估成交量僅 1400 多億元。

盤面上以散裝航運、解封相關族群最為強勁，其中航運股中航直攻漲停，慧洋 - KY、裕民、四維航、萬海與台航等，都有 4 % 以上漲幅；解風概念股相關包含六角、雄獅、統一超、東森，也維持 1 % 以上漲幅。

半導體股也是今日盤面成交重心，部分中小型個股零星表態，晶焱、富鼎、新唐、力旺、M31、聯發科等力守盤上，但多數受到庫存調整因素影響，股價走弱，包含同欣電、世界先進、群聯、譜瑞 - KY、昇陽半、中美晶、環球晶等，股價也都在盤下震盪。

證券分析師黃漢成說，整體而言，台股盤跌趨勢未改變，投資人應保守爲宜，持股 3-5 成。

權值股台積電 (2330-TW) 今天盤中下跌 0.73%，鴻海 (2317-TW) 也爲下跌走勢，大立光 (3008-TW) 於平盤 1915 元附近遊走；貨櫃航運股以萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 相對強勢。

IC 載板類股包括欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 盤中股價走低。