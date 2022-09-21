兆豐金控傳承聯合供應商大會 迎向永續轉型之挑戰

氣候變遷議題為產業、金融業共同面臨的挑戰，將氣候變遷視為推動綠色成長動力、追求永續發展已成為全球共識，2021 年 3 月，財政部召集九大公股金融機構成立「公股金融機構 ESG 倡議平台」，透過平台三大主軸「組織與 ESG 資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」訂定短中長期階段性目標，共同推動 ESG 相關行動計畫。而後蔡總統於 2021 年 10 月國慶大會上公開宣示「2050 年淨零排放」目標，公股金融機構 ESG 倡議平台亦配合修正長期目標。

金管會 3 月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，擴大溫室氣體盤查對象及範圍，並強化 ESG 資訊整合、推動證券期貨業永續發展轉型、規劃辦理永續金融評鑑及開發多元綠色金融商品，顯現我國政府積極推動，及金融機構落實氣候承諾之決心。在這波永續浪潮下，金融業確實扮演了舉足輕重的角色。

為落實供應商管理，兆豐金在 2021 年 6 月修訂《供應商永續經營管理要點》，要求集團各子公司遵守相關規範，針對往來供應商在勞工權益與人權、職業安全衛生、環境永續及企業道德與誠信等面向符合法規要求，昨 (20) 日主登場的第二屆公股金融事業聯合供應商大會，以《永續轉型之挑戰 邁向淨零大未來》為題呼應國際趨勢，財政部次長阮清華、金管會銀行局副局長童政彰均親自出席大會表達支持及肯定。

兆豐銀行表示，本次活動以專題演講及專家座談方式進行，講者及與談人包括企業永續發展協會秘書長莫冬立、玉山銀行總經理陳茂欽、滙豐銀行副總裁黃靖涵、宏碁公司永續長劉靜靜，現場包含 9 大公股行庫首長、友達光電、睿能創意 (gogoro)、長榮海運等近 50 家關鍵供應商約 130 名代表與會。

兆豐金控總經理胡光華表示，金控董事會 2 月通過訂定「集團永續發展策略藍圖」定調集團努力方向，並就環境議題訂定「集團環境永續發展路徑圖」，規劃至 2030 年前建立自然資源盤點機制、系統及作業程序，紮實根基、布局未來。

胡光華說，將依循公股金融機構 ESG 倡議平台之三大主軸，兆豐已陸續訂定集團《永續金融政策》、《ESG 永續發展產業及高風險產業管理要點》及《氣候風險管理準則》，以期由上而下督促子公司發揮金融力量，其次，於本年度已首度發行 TCFD 報告書並榮獲第三方查證單位英國標準協會最高等級認證，在環境面向更是大躍進，在年底前全集團 5 棟自有大樓將完成「ISO 14001 環境管理系統」及「ISO 50001 能源管理系統」取證及導入綠電等。

聯合供應商大會是由公股行庫接棒舉辦，象徵永續發芽的種子，兆豐期許藉由本次活動可以引領各大公股行庫永續發展，發揮金融業正向影響力。

