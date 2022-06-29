搶理財商機 兆豐銀鎖定薪轉戶祭下單優惠

銀行擴展財管業務鎖定薪轉戶，兆豐銀行針對旗下約 40 萬戶的薪轉戶推出線上投資理財方案，提供基金、海外股票、ETF 下單與線上開戶等折扣優惠，希望將薪轉戶金流轉近理財商品。

銀行搶理財客戶，包括信用卡、存款戶與薪轉戶都是鎖定目標，兆豐銀行積極爭攬數位存款客戶，擴大推廣線上辦理信託戶業務，推出基金優惠，同時再加碼額外好康，鼓勵薪轉戶線上開戶。

為強化與薪轉客戶的黏著度，兆豐銀行針對薪轉戶提供房貸利率、跨行轉帳及提領現金優惠次數及指定信用卡提供免年費等金融服務優惠，藉此建立與薪轉客戶黏著度；一般客戶只要透過線上進行理財開戶或交易，也能同享其他架上基金、債券專案及生日折扣，或機器人理財等優惠。

根據兆豐銀行規劃，薪轉戶透過線上投資理財優惠方案，包括基金、外國股票及 ETF 線上下單申購手續費 3 折，線上開立信託理財帳戶，除原有「兆豐理財有您真好」線上開信託戶優惠基金下單一筆 2.8 折，再加碼提供薪轉戶額外多一筆 2 折優惠。

兆豐銀行數位轉型成果顯著，統計截至今年 5 月底止開立數位存款客戶較 110 年底增加 13%，其中透過線上辦理信託理財戶之比率也由 110 年底 33.74% 增加至 38.13%。