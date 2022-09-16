完美風暴來襲 今年CIS市場規模將是13年來首次下滑

研調 IC Insights 今 (16) 日指出，由於智慧型手機銷量下滑、手機鏡頭增長緩慢以及全球經濟低迷，今年 CMOS 影像感測器 (CIS) 市場規模在完美風暴 (Perfect Storm) 下，將出現 13 年來首次下滑，降至 186 億美元，年減 7.5%。

研調表示，過去 20 年 CIS 受惠需求強勁增長，成為光電半導體中佔比最大的產品，比重超過 40%，但今年在視訊會議需求放緩後，全球出貨量估下滑 11%，降至 61 億顆。

研調認為，除了手機和筆電需求疲軟外，全球受到俄烏戰爭以及美國對中國的貿易禁令影響，加上高通膨導致全球經濟狀況惡化，還有中國實施封控等干擾，都衝擊 CIS 需求明顯下滑。

尤其智慧型手機鏡頭數量增長放緩，儘管部分高階機種出現 5 個或更多鏡頭，但多數手機平均值約 3 個，包括正面 1 顆、背面 2 顆，凸顯新機種的鏡頭數出現意料之外的停滯。

不過，根據最新預測，CIS 市場明年將溫和復甦，達 193 億美元，年增 4%，並在 2024 年出現大幅成長，達 217 億美元，年增高達 13%，並創下歷史新高。

此外，觀察各應用，現階段近 66% 的 CIS 用於手機，預計 2026 年時，手機比重將降至 45%，其他領域如汽車自動輔助駕駛、醫療和智慧安全等比重將上升。