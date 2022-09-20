〈國泰金經濟調查〉通膨高漲+央行緊縮 逾四成民眾看壞未來半年台股

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 9 月國民經濟信心調查結果，高達 66% 民眾預期台灣通膨高於 3%，加上主要央行貨幣緊縮幅度的預期再度升溫，讓股民信心疲弱，有 43.8% 民眾看壞未來半年台股走勢。

國發會最新公布的 7 月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌；國泰金指出，本月調查顯示，國內疫情開始微幅走揚，景氣展望指數再從 8 月的 - 24.1 下滑至 - 30.1，現況指數微幅走揚至 - 43.2；民眾薪資上漲預期指數則由負轉正，比起 8 月的 - 2.4、走升至 0.7，大額消費意願指數則下降至 - 3.3，比 8 月的 - 1.4 更低。

房屋交易調查方面，賣房意願指數走弱至 - 12.8，略低於前月的 - 12.6，買房意願指數則微幅上升至 - 55.8，為連續 5 個月走低後首度上揚。

主計總處估計 2022 年經濟成長 3.76%，通貨膨脹率 2.92%，不過根據國泰金調查，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率、與通膨率都比主計總處悲觀，GDP 的平均預期值為 2.74%，略低於 8 月調查值 2.76%，但 73% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上。

通膨部分，民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 3.07%，也 8 月調查值 3.02% 上揚，92% 民眾認為 2022 年通貨膨脹率會高於 2%，其中 66% 民眾則預期通貨膨脹率會高於 3%，顯示物價高漲痛苦指數持續飆升。

此外，由於主要央行緊縮預期升溫，台股隨國際股市震盪，股市樂觀情緒下降，全球央行年會後，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期再度升溫，台股走勢隨國際股市震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 - 13.6 下降至 - 18.8，預期台股未來半年表現會下跌的民眾有 43.8%，認為台股會上漲的僅有 25%。

儘管看壞台股後市，但針對股市風險偏好指數從 - 5.5 上揚至 - 1.4，有 23.3% 願意增加股票投資，24.7% 會減少股票投資，52% 選擇不變。

調查也針對民眾對物價水準的看法，與 2022 年 3 月調查結果比較顯示，有 88.2% 民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查減少 2.1 個百分點；而 8.4% 民眾預期未來一年物價水準不變，較上次調查增加 1.5 個百分點；僅 1.8% 民眾認為物價會下跌，較上次調查增加 0.6 個百分點。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與 2022 年 3 月調查結果比較顯示，61.3% 的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於 2%，較前次調查大幅增加 13.8 個百分點；其中 34.3% 的民眾認為通膨高於 3%，較前次調查增加 13.4 個百分點；33.5% 民眾則認為通膨落在 0-2% 區間，較前次調查減少 13.8 個百分點。整體而言，預期一年後通膨高於 2% 的民眾比例提升。