〈兩院衝生醫〉國衛院、工研院攜手 加速產業營收規模衝破兆元

國衛院與工研院今 (20) 日舉辦「科技健康永績共好」締約儀式，聚焦跨部會整合、跨域研發、智權、人才等四方向，以及藥品疫苗與生技藥物製造、核酸藥物、再生醫學等十大議題，期望加速台灣生醫產業營收規模突破兆元。

雙方將在生技醫療領域合作，將從四大面向著手，包括跨部會科研整合交流平台、兩院跨域研發、智權布局及產業化與人才交流，另外針對十項研發議題攜手合作，涵蓋藥品疫苗與生技藥物製造及核酸藥物、生醫工程與奈米科技、再生醫學、健康數據商模、科技照護成果驗證、增進中高齡作能力及社會參與、服務型機器人、生醫產業淨零碳排、AI 建模應用、隱私與資安等。

衛福部次長石崇良表示，國衛院在疫苗研發上快速建立出病毒株，讓產業界發展疫苗、快篩、藥物等，可說是智庫、神山；而工研院長期有台灣產學合作的案例，很多大企業的商業模式來自工研院技轉，預期後疫情時代在精準醫療、再生醫療、智慧醫療等研究很快也能商轉。

經濟部技術處長邱求慧處長指出，工研院是台灣創新產業推動的重要搖籃，國衛院則是台灣醫療衛生政策的重要智庫，雙方在過去既有的合作基礎上，將為生醫與資通訊產業帶來加乘綜效，使台灣生醫產業營收從目前的 7000 億元加速突破兆元關卡，再創下一個高值產業。

工研院副院長張培仁表示，全球邁向高齡化，根據歐盟統計，若高齡者「健康餘命」增長，醫療支出占 GDP 比率將降低，成功老化也將是兩院未來合作的重要項目之一，透過 AI 科技、數據帶動科技醫療，提升照護效率。