經濟部：下半年電價不調整 針對高壓用戶祭兩措施

經濟部今 (19) 日召開 111 年第 2 次電價費率審議會，會後決議指出，儘管國際燃料價格仍處高檔，但考量 7 月才剛調漲電價，且國內通膨仍具不確定性，因此決議此次電價不調整，維持平均電價 2.8458 元 / 度，另外針對高壓用戶祭出兩措施，包括延長夏月電價期間、調降非夏月電價。

經濟部表示，近期經濟成長趨緩影響能源需求略降，原油價格稍有回檔，但國際天然氣現貨價格仍屬高檔，煤價也在歷史高價水位，台電燃料成本壓力未見緩解。

各國在此次燃料價格高漲下，均面臨能源價格調漲、物價上漲的衝擊，審議會考量今年 7 月剛調漲電價，可為台電增加約 288 億元收入，加上國內通膨壓力仍大，電價調整為影響物價因素之一，為維持物價穩定，因此不調整本次電價。

經濟部也補充，7 月進行電價調整，只是讓台電在承受虧損同時，仍有最低限度的財務能力支持營運，但為確保台電可持續投資穩定供電，已規劃編列 1500 億元增資計畫，用於建設、協助與推動電源開發及投資電網建設韌性，審議會也建議台電應研提財務改善方案，並由經濟部督促。

另外，因應氣候變遷影響，審議會已多次討論高壓用戶擴大夏月電價議題，由於氣候變遷頻頻發生，導致 5 月易早熱、乾旱現象，10 月也常有秋老虎、導致氣候炎熱，尤其 10 月進入空污季，高達 270 萬瓩的燃煤機組因環保停機，導致 5 月及 10 月常發生用電量仍高但供電能力較低的情況。

為引導用電大戶調整生產排程及提高節電誘因，審議會決定擴大高壓用戶夏月電價期間，由原 6 月至 9 月擴大為 5 月下半月至 10 月上半月 (5/16-10/15)，自 112 年 1 月 1 日起實施，而因夏月時間拉長 1 個月，自 112 年元月起的非夏月電價將先調降，以維持全年平均電價不變。

台電預估，此措施搭配需量反應可使尖峰用電再減少 50 萬瓩，相當於台中一部機組的發電量，可確保尖峰供電穩定，也為加強輔導用戶，將延長電價時間帶調整試辦至今年 12 月。