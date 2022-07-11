巨生醫、中化、蘇州瑋琪成立合資公司 搶吸入劑商機

巨生醫 (6827-TW)、中化 (1701-TW)、蘇州瑋琪生技今 (11) 日共同宣布，合資成立 Trium Therapeutics，將聚焦開發吸入劑的新劑型新藥，目前已完成候選藥物與適應症的篩選。

巨生醫預計出資 60 萬美元 (約新台幣 1790 萬元)，持有 Trium 30% 股權、中化持有 40% 股權，瑋琪則持有 30%；董事長及總經理將分別由中化與巨生醫派任。

Trium 專注在吸入劑型的新劑型新藥開發，目前已完成候選藥物與適應症的篩選，以及初步動物試驗，未來將依規劃時程進行相關藥品的安定性試驗、放大、GLP 動物試驗與臨床一期試驗等研發進程。

此次合作案中，巨生醫將提供旗下奈米平台技術，研發各種吸入製劑藥物的劑型，並規劃執行相關動物實驗與人體臨床試驗；中化擁有生產 GMP 的藥廠與海內外銷售通路，未來將負責臨床試驗所需藥品的量產、製備與未來藥品上市後行銷；而瑋琪是中國霧化醫材公司，除了提供吸入劑型所需的器械外，提供吸入劑型藥物開發所需的技術資訊。

巨生醫總經理王先知表示，Trium 結合三家公司的優勢，藉此建立技術與業務基礎，未來必定能為病患帶來更多有效安全好用的藥物產品。

中化總經理吳志庸說，口服劑型開發與生產相關技術相對成熟，並為學名藥廠廣泛應用，如何跳脫口服速效及長效製劑的治療限制，成為製藥業下一階段的發展核心，此合作案將成為台灣製劑廠跨入新藥研發的典範。

根據研究機構 DATA BRIDGE 出具的吸入器市場調查，估 2027 年市場規模將達到 421 億美元，年複合成長率達 5.87%，由於患者透過吸入製劑將藥品吸入肺部，藉著肺部接觸面積大且布滿許多微血管的特性，讓藥品主成分迅速被吸收，可大幅提升藥物使用的便利性與治療效果，加上吸入劑型使用方式簡單方便，相關應用可望在未來幾年持續蓬勃發展。