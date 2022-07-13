基米攜手法信諾生醫 開發阿茲海默症核酸新藥

基米 (4195-TW) 今 (13) 日宣布，與法信諾生醫簽署合作意向書，基米將運用核酸藥物原料合成開發製造優勢，結合法信諾透過旗下 R-MOD 單鏈核酸修飾技術，所開發的阿茲海默症新型態藥物，雙方進軍核酸新藥開發。

基米總經理江俊奇表示，近年積極紮根核酸定序與合成服務，並提供檢測探針，協助國內學研機構發展核酸藥物產品。今年首季建置全台首座 PIC/S GMP 等級的核酸合成廠，順利開發出 CpG 1018 與 CpG 7909 佐劑產品。

江俊奇說，此次與法信諾生醫成為策略夥伴，正式進軍核酸藥物領域，未來配合法信諾的新藥開發階段，提供相關核酸合成原料與產能，將共同朝自主化與國產化目標邁進。

此外，未來基米將持續尋求與策略性夥伴共同開發新產品，包括核酸佐劑、核酸藥物、細胞治療、新型抗生素等，期待發揮核酸合成新廠效益。

法信諾董事長兼總經理張嘉銘表示， 旗下核心技術 R-MOD 單鏈核酸 (RNA) 修飾技術，結合創新抗原探索技術 AD-TECH 設計標靶目標，能接合靶向特定的 RNA 上，增加核酸藥物傳輸的穩定度與標靶性，此新型態核酸藥物可增加 3 倍藥效，且提升安全性、改變疾病且降低副作用。

張嘉銘進一步指出，以該技術開發的阿茲海默症新藥已進入概念驗證階段，過去國內核酸類藥物的原料皆需仰賴進口，現今基米已有符合 GMP 等級的核酸廠可提供支援，透過本次合作，不僅能加速法信諾生醫旗下藥物的臨床試驗與商化進程，利用基米 GMP 核酸合成廠大量製造的優勢，也將能降低生產成本。

阿茲海默症是一種神經性退化疾病，幾十年來雖然有許多藥廠積極投入開發，但迄今尚未出現有效藥物。核酸藥的主要優勢在於能快速改變信使核醣核酸 (mRNA) 序列，以進行個人化治療或因應病原體突變能力，達到更精準治療。