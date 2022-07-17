巨生醫兩產品開發進度邁大步 下半年完成授權

巨生醫 (6827-TW) 下半年產品開發與授權進度將邁大步，MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑，已經完成二期臨床試驗，往三期邁進、MPB-1514 慢性腎病缺鐵性貧血鐵劑最快第四季展開 2b 試驗，同時正在洽談授權，目標年底前完成。

巨生醫自主研發兩套技術平台，包括奈米微粒技術與奈米微胞技術，其中，透過奈米微粒開發的 MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑進展較快，目前應用在肝癌領域上，已完成臨床 2 期並且完成臨床試驗報告。

總經理王先知補充，目前市面上幾乎是釓類顯影劑，儘管市場規模達 11.3 億美元，但因釓類等重金屬使用後，容易殘留體內造成全身性腎因性纖維化，以及腦部沉積等，因此歐盟已經禁用 4 種線性釓顯影劑。

巨生醫開發的 MPB-1523 是以鐵為基礎的顯影劑，王先知說，鐵對人體無害，且可以區分惡性、良性肝腫瘤，小於 1 公分的腫瘤都有機會被看到，達到早期診斷的臨床需求，若開發順利有望成為全球首個鐵的顯影劑。

由於 MPB-1523 已經完成二期臨床試驗，未來將朝向授權方式，與授權合作夥伴共同展開三期臨床試驗，據了解，已經有授權對象正在洽談中，目標下半年完成。

MPB-1514 慢性腎病缺鐵性貧血鐵劑方面，王先知表示，從臨床試驗來看，該產品不會造成低血磷，目前 2a 臨床已經完成 30 多位病人試驗，近期積極與美國 FDA 洽談後續臨床技術，目標第四季啟動 2b 臨床。

據統計，2028 年針劑鐵劑市場規模將達 42 億美元，年複合成長率達 8.5%，從病人數來看，慢性腎病約 360 萬人、婦科疾病上看 1250 萬人、腸道發炎相關疾病則約有 220 萬人、惡性腫瘤也有 200 萬人、心臟疾病約 380 萬人。