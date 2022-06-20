國衛院肝腫瘤熱消融技術 治療時間降至數分鐘

國衛院今 (20) 日發表肝腫瘤熱消融 (HIFU ablation) 高能運算模擬成果，該技術可快速提供治療輸出能量、治療時間、治療路徑等臨床建議，加上透過高效能運算，腫瘤消融手術時間可從幾小時縮短成數分鐘。

癌症為國人十大死因之首已經 40 年，各類實體腫瘤常見的治療方法為外科切除手術，並以放射線治療或化學藥物治療為輔，近年非侵入高能聚焦超音波消融術 (HIFU ablation)、又稱「海扶刀」，提供無法承受麻醉開刀手術風險的病患另一種治療選擇，不過還是有長時間手術造成皮膚、肌肉骨骼、臟器燒傷的風險。

國衛院解釋，海扶刀是能從體外操作，讓體內腫瘤組織凝固性壞死的熱治療醫學工具，可用於腫瘤病灶的大範圍熱消融，進而達到根除性治療，相當於以無創的方式達到外科手術切除效果，在醫學應用層面相當廣泛。

不過為避免海扶刀傷害健康組織，HIFU 肝腫瘤消融手術過程中，影響治療結果因素相當多，例如患者皮下脂肪厚度、病灶深度、位置與大小、以及病灶週邊血管與鄰近組織分佈情形等，對臨床醫師具有挑戰，醫師需受過特別訓練後才得以施行。

而國衛院生醫工程與奈米醫學研究所，合作開發出 HIFU 肝腫瘤熱消融治療的術前評估數學運算模型，透過運算後提供的治療參數進行治療，可提高 HIFU 熱消融的精準度並減少破壞正常組織的機率，達到個人化精準醫療。

國衛院研究團隊利用聲學、熱學、流體動力學和空化現象，開發新的數學運算模型可精準模擬患者患部，結合多圖形處理器 (GPU) 高效能運算加速分析速度，快速提供輸出能量、治療時間、治療路徑等臨床處置建議。