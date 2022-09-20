2022世界製造業大會安徽合肥開幕 為期4天

2022 世界製造業大會 (2022 World Manufacturing Convention，簡稱 WMC)，周二 (20 日) 在中國安徽省合肥市的濱湖國際會展中心開幕。本次大會為期 4 天，主題是「製造世界 創造美好」，聚焦先進趨勢，探索製造業高質量發展新路徑。

本屆大會包括開幕式暨主旨論壇、六百對接、專題活動，以及平行論壇等各類重要活動，共有 38 個場次。

據《人民網》報導，在周一舉行的開幕式上首次設立大會發布活動，聚焦「智」、「高」、「新」等三大亮點，圍繞新一代資訊技術、高端裝備製造、新能源汽車、新材料、新家電等新興產業，並同時發布了一些重磅新技術及新產品，充分展示製造業的創新發展成果。

另外，周一在大會上，也進行了產教融合協議簽約，以及重大項目簽約。

據了解，這次大會展覽會場合肥濱湖國際會展中心，其總面積達 5.9 萬平方公尺，展出全球先進製造的發展新成果。

世界製造業大會展覽包括序廳、大國製造專題展、三首產品展、專精特新展、工業設計展、工藝美術展，以及室外農機展等。另外還有市場化展，市場化展覽會場面積有 3.5 萬平方公尺，包括 2022 國際 (合肥) 新能源汽車展、中國安徽國際塑料產業博覽會，以及中國國際機電產品交易會等。641 家參展企業，包括全球 500 強、中國 500 強企業、獨角獸企業、專精特新「小巨人」企業等。