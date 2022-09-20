美股重點新聞摘要2022年09月20日

今日操盤前瞻

日本 8 月 CPI

中國 9 月 LPR 利率

美國 8 月營建許可、新屋開工數據

蘋果下周更新軟體 修復 iPhone 14 Pro 鏡頭抖動問題

蘋果周一 (19 日) 宣布將於下周發布 iOS 軟體更新，以解決 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 在使用某些第三方 app 的情況下，手機鏡頭出現異常抖動的問題。 閱讀全文...

全美第二大港示警 貨物進口下滑反映消費需求轉疲

美國第二大港口長灘港 (Port of Long Beach) 負責人預估，疫情期間激增的消費需求已開始降溫，從疲軟的貨物進口量可證明這一點。閱讀全文...

郭明錤：蘋果將第四季 iPhone 14 Pro 出貨量提升 10% 左右

天風國際證券分析師郭明錤周一（19 日）在推特 (TWTR-US) 上表示，蘋果已經要求鴻海 (2317-TW) 將 iPhone 14 的生產線切換到 iPhone 14 Pro 機型，相當於將第四季的 iPhone 14 Pro 出貨量預測提升 10% 左右。閱讀全文...

Fed 將利率升近高峰 先鋒集團經理人看好美國公債

根據路透周一（19 日）報導，全球第二大管理公司先鋒集團（Vanguard）一名資深投資組合經理表示，儘管美國公債價格已跌至多年來新低，但痛苦的跌勢接近尾聲。閱讀全文...