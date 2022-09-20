919強震週年 墨西哥發生7.6級地震

正值墨西哥 919 強震週年紀念日之際，墨西哥當地時間週一 (19 日) 中部沿海地區下午 1 時 5 分發生芮氏規模 7.6 的大地震，目前傳出至少一人死亡、建築物受損、電力中斷，墨西哥民眾紛紛逃至街上，多國已發布海嘯警戒。

美國地質調查局 (USGS) 數據顯示，墨西哥西部米卻肯州 (Michoacán) 週一下午 1 時 5 分發生規模 7.6 級的強震，震央位於米卻肯州阿爾科曼市以南 63 公里，震源深度 15 公里，首都墨西哥城有明顯震感，許多市民湧上街頭。

首都墨西哥城有明顯震感，許多市民湧上街頭 (圖片：AFP)

墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 表示，墨西哥政府正在收集地震相關資訊，目前曼薩尼約 (Port of Manzanillo) 港附近一家商店的牆面倒塌，導致一人死亡。

墨西哥城市長和米卻肯州州長皆表示，仍在評估情況。墨西哥石油公司 Pemex 和墨西哥國家電力公司 CFE 發言人尚未回應置評請求。

驚人的巧合是，這場地震發生在墨西哥城 919 強震週年紀念演習一個小時後，墨西哥城曾在 1985 年 9 月 19 日規模 7.8 級的大地震，也在 2017 年的 9 月 19 日墨西哥市附近發生 7.1 級強震。

墨西哥城夸烏特莫克區 (Cuauhtemo) 企業主 Ernesto Lanzetta 稱：「9 月 19 日是可怕的日子。」

墨西哥 919 強震週年紀念日之際，再度發生規模 7 級以上的地震 (圖片：AFP)

太平洋海嘯警報中心 (Pacific Tsunami WarningCenter) 對墨西哥海岸部分地區發布了海嘯預警，海嘯可能達到 1-3 公尺高。

多國也發布海嘯警戒，包括哥倫比亞、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯，以及哥斯大黎加等。