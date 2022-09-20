沙國7月原油出口連兩月成長 創逾兩年新高

據國際能源市場數據合作計畫（Joint Organisations Data Initiative, JODI）周一（19 日）最新統計，沙烏地阿拉伯 7 月原油出口量連續第二個月成長，達到兩年多來新高。

統計顯示，沙國 7 月出口量成長 2.5% 至 738 萬桶 / 日，高於 6 月的 720 萬桶 / 日，為 2020 年 4 月以來新高。每月的出口數據由沙國與其他石油輸出國組織（OPEC）提供給 JODI，而 JODI 在其網站上公布。

出於對石油供應緊張的擔憂與夏季強勁需求的預期，沙國已將面向亞洲買家的 7 月原油價格上調至高於預期水準，另外還提高對歐洲與地中海買家的官訂售油價格（OSP），但保持對美國買家的差價不變。

今年 7 月沙國是印度的第三大石油供應國，今年上半年還保持對中國最大石油出口國的地位。沙國原油的日產量也從 6 月的 1,064.6 萬桶攀升至 1,081.5 萬桶，創逾兩年來新高。

另外沙國 7 月國內原油煉油吞吐量下降約 3%，至 276.3 萬桶 / 日，而石油產品出口為 142.9 萬桶 / 日。與此同時，根據一份內部文件，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）7 月原油日產量低於目標 289.2 萬桶。本月稍早時，OPEC + 同意小幅削減石油產量，以提振擔心經濟放緩而下滑的油價。

截稿前，國際油價已從先前擔憂經濟衰退影響供應的 3% 跌幅大幅收窄，10 月到期的西德州原油期貨下跌 0.47%，至每桶 84.74 美元；11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.49%，至每桶 90.90 美元。