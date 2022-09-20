〈能源盤後〉Fed升息在即 但石油供應趨緊 原油逆轉跌勢

原油期貨價格周一 (19 日) 上漲，逆轉早盤跌勢。Brent 原油期貨早盤跌破每桶 90 美元，為一周多來首見。

在美國聯準會 (FEd) 本周再次大幅升息之前，投資者擔心石油和石油產品供應緊繃並權衡需求前景。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 62 美分或 0.7%，收每桶 85.73 美元，盤中低點觸及 82.10 美元。該 10 月期貨周二收盤屆期。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 60 美分或 0.7%，收每桶 85.36 美元，此為交易最熱絡的 WTI 原油期貨。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 65 美分或 0.7%，收每桶 92 美元，盤中低點觸及 88.50 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.4641 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.4%，收每加侖 3.3108 美元，為 3 周多以來最大單日漲幅。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.2%，收每百萬 Btu 7.752 美元。

市場推動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「市場突然清醒過來發現，含熱燃油在內的蒸餾油供應量非常緊繃，在取暖需求高的冬季來臨之前，幾乎沒有容許任何中斷事件的餘地。」

周一早盤他曾表示，「短期需求擔憂將面對現實，即邁向冬季的庫存過於緊繃，以及俄烏之間的局勢可能讓歐洲的能源供給岌岌可危。」

WTI 原油上周下跌 1.9%，Brent 下跌 1.6%，分析師認為此趨勢與全球經濟急劇放緩或衰退的市場擔憂情緒相關，因為 Fed 帶頭的各國央行為降低通膨而積極升息。

Fed 周三結束為期 2 天的會議時將公布上調聯邦基金利率 75 個基點或 0.75 個百分點，且一些投資者和分析師甚至預期將上調 100 個基點。

Fed 的鷹派立場一直推升美元，ICE 美元指數周一變化不大，持平在 109.771，但本月迄今上漲約 1%，且上周交易價格接近 20 年高點。

與此同時，新聞報導指出，經歷 2 周嚴格封鎖後，中國成都已經解封，Flynn 表示，這舒緩了部分能源需求的擔憂情緒。

