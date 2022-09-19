聯準會升升不息 土洋銀行美元資金優存年息3%起跳

美國聯準會升升不息，包括華銀、一銀、星展、花旗與渣打等銀行接力推出美元優存，存款年息 3% 起跳。

華銀的美元優存鎖定中小企業與個人戶，推出限時限量美元優利定存專案，提供 6 個月期年息 2.88%，9 個月期年息 3.08%，個人戶單筆最低金額 1 萬美元，企業戶單筆最低金額 3 萬美元。

一銀的美元優利定存提供網路與臨櫃兩種通路，提供可享 1 年期固定利率 3.28%，但網路與實體通路起存門檻與資金來源限制不盡相同；以網路辦理並以新台幣結購，單筆需存滿 1.5 萬美元，如果透過實體通路辦理，資金來源為薪資或換匯資金，單筆存滿 10 萬美元。

星展銀行的美元優存，鎖定豐盛理財客戶與私人客戶，針對 1 個月期、3 個月期與 6 個月期不同存款利率，其中 1 個月期利率 3.08%，3 個月與 6 個月期分別為 3.18%、3.28%，首筆最低起存金額必須滿 2 萬美元。

花旗銀行美元優存鎖定財管新客戶，存款天期為 6 個月期，並根據不同起存門檻給予不同存款年利率，單筆存滿 5 萬美元、存款年息為 3.28%，存滿 15 萬美元、存款年息 3.48%，存滿 30 萬美元、存款年息為 3.88%。

渣打銀行的美元優存則針對存款戶身分，給予不同天期與年利率存款優惠，其中全新貴賓戶單筆存滿 5 萬美元，可享 4 個月期 3.85% 存款年息，以新資金存入，單筆存滿 3 萬美元可享 4 個月期 3.6 年利率優惠，續存戶存滿 2 萬美元，可享 6 個月期 3.2% 年息。

華銀表示，美國通膨壓力居高不下，加大聯準會的升息幅度，推升美元匯率走勢相當強勁，如想跟上升息腳步，可將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益，並可參與美元升值的機會。

但要注意的是，資金回流美國、美元強勁，也讓新台幣承受貶值壓力，部分銀行方案規定必須以新台幣結購或薪資金匯入，在新台幣貶值壓力下，勢必墊高換匯成本，挑選美元優存除了比較年利率，也要將匯率風險成本列入考量。