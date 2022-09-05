〈銀行搶美元〉新台幣貶勢未歇 想換美元成本變貴、慎防匯率波動風險

聯準會「耍鷹」、外資落跑，推升美元指數彈升，在新台幣貶勢未止環境下，想搶美元優存除了比匯率、起存門檻外，也要留意匯率波動，在新台幣趨貶態勢下，墊高換匯成本恐吃掉存款利息。

聯準會暗示繼續升息，帶動美元指數一路攀升，一度衝上 110，強勢美元讓非美貨幣倒地，新台幣也難逃貶勢，今 (5) 日終場重貶逾 1.22 角下壓至 30.71 元，新台轉弱也連帶墊高國人換匯成本。

攤開銀行的美元優存方案，除互拚存款年利率外，也有不少條件限制，部分銀行要求資金來源必須以新台幣結購，部份銀行起存金額則相對偏高，這些都會影響換匯成本。

舉例來說，A 銀行規定資金來源必須以新台幣結購，今 (2022) 年開紅盤日新台幣兌美元收盤價 27.63 元計算，1 萬元新台幣約可換到 361 美元，但如以今天的收盤價 30.71 元計算，只能換到 325 美元，換言之，在新台幣趨貶壓力下，民眾換匯成本將隨之墊高。

根據瑞銀財管出具報告指出，美國聯準會表態願容忍經濟衰退以壓抑通脹，意味實際利率將繼續上升，預期未來幾個月美國 10 年期實際收益率最多升至 1%，並進一步支撐美元升值。

整體來說，在美元續強、新台幣續貶態勢下，將新台幣資產轉成美元前，建議先評估資金用途並納入匯率風險，才不至於賺利息卻賠了匯差而白忙一場。

