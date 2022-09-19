誠美材Q3庫存持續改善 昆山廠處分金額已入帳

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (19) 日召開法說會，在調整稼動率下，公司第三季庫存將較第二季改善，至於出售昆山恒美光電案，已經在 8 月完成交割，交易金額 1.75 億美元、近 50 億元將全數入帳，業外認列處分利益，將支撐本季財報維持獲利。

誠美材表示，由於面板市況持續疲弱，產業庫存調整至少到年底，價格可能還是會小幅下降，公司的稼動率也從上半年的 95%，降至 50-60%，預計接下來的月營收會與 8 月 6 億元狀況相當，且會維持一陣子。

不過，在匯率有利下，誠美材透露，7-8 月的毛利都還是正數，加上還有處分昆山廠的收益入帳，均支撐第三季獲利表現，且在控制產出下，庫存狀況也將較第二季改善。

以各應用來看，誠美材指出，目前 IT 產品應用價格下降幅度沒有電視大，且第四季也看到日系客戶開始重啟拉貨，可望帶動電視應用回升。

誠美材上半年產品應用營收占比，電視 42%、IT 產品 45%，中小及其他 13%；當中，高值化的車用、大尺寸、防窺、AR/VR 等新應用，毛利率高達 30% 以上，目前約占整體營收 8-9%，明年比重目標達 2 成以上。

法人也關注未來辦理現金減資的可能性，誠美材坦言，確實有董事提議，但還要討論，而且現階段保有一些現金會比較好，如果要減資，最快也是要明年，另外，濕式隔離膜去年年底評估當中，目前還是沒有明確結果。