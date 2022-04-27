〈同欣電法說〉RF、CIS扮動能 Q2營收季增9%內戰次高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望後市，總經理呂紹萍表示，受惠射頻模組 (RF Module)、影像感測(CIS) 兩大產品線需求轉強，第二季營收將較上季成長，估季增個位數、約 1-9%，挑戰歷史次高，且因季節性因素淡化，毛利率可望回升。

呂紹萍指出，今年射頻模組需求相當熱絡，第二季隨著客戶取得料源增加，以及首季比較基期較低，預期有強勁反彈，影像感測器則因車用 CIS 需求持續增加，全年將保持去年高成長態勢。

同欣電混和積體電路主要來自汽車壓力感測器、超音波感測頭等，其中，汽車壓力感測器受惠各國對燃油車效率規範越趨嚴格，加上生醫相關客戶在疫情驅動下，兩大需求樂觀。

陶瓷基板則為同欣電去年成長幅度最大的產品線，自去年第三季登頂後，第四季、今年第一季客戶庫存進行調整，預期第二季客戶拉貨動能小幅回升，下半年展望也正向。

針對安森美 (on semi) 位於中國上海的配送中心關閉，同欣電回應，據公司了解，上海僅是客戶眾多配送中心的其中一個，雙方合作的產品也並非運送到當地，因此公司並沒有受影響。

營運長張嘉帥也強調，中國封控目前對車用 CIS 並無影響，手機 CIS 則因當地封控對下游手機業者拉貨造成影響，同時也干擾當地供應鏈，有部分訂單回流到同欣電，因此一來一回間，仍在觀察當中。