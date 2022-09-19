「超級央行周」來襲 全球央行預計加快緊縮步伐

上周公布的美國 8 月 CPI 數據超出預期，引發市場劇烈震盪，本周更進入全球「超級央行周」，將有美國、日本、英國、瑞士和挪威等多國央行陸續公布最新利率決策，除日本以外，預計都將加快收縮腳步。

根據對利率衍生品的分析追蹤，由美國、英國和歐元區的借貸成本預期，市場預計今年最後一季的緊縮步伐將比今年早些時候更加劇烈。

其中，美國將在台北時間周四 2:00 公布利率決議，在 CPI 高於預期的推動下，市場已經由預期美國升息「50 或 75 基點」，升級至「75 或 100 基點」。

日本央行將在台北時間周四 11:00 公布決議，雖然日本官員一直口頭干預阻貶日元，但由央行總裁黑田東彥近日談話，日本寬鬆政策立場預計不會改變。

至台北時間周四 19:00，英國央行將公布利率決議和會議紀要。利率期貨顯示，市場預計英國央行將在 9 月 22 日升息 75 個基點至 2.5% 的可能性為 79%。

包括瑞典央行、巴西央行、瑞士央行和挪威央行等央行，本周也將陸續公布利率決議。由各國官員針對市場與經濟走勢回應，決策者擔心，若不大幅升息，高通膨恐變得根深柢固。

其中，預計瑞士央行將上調政策利率 0.75 至 1 個百分點，結束為期七年的負利率試驗。

美國銀行經濟學家 Ethan Harris 表示，各國央行正在接受讓通膨回到目標的難度，他們正試圖向市場傳達這一信息。

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 指出，各國央行將在衰退中犧牲經濟，以確保通膨迅速恢復到目標水準。他們明白，如果不這樣做，並且通膨變得改變，最終將導致更嚴重的衰退。