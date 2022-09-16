台塑化路州建廠計畫再遇挑戰 法院撤銷廢氣排放許可證

台塑集團的台塑化 (6505-TW) 路州投資案在美國當地面臨新的挑戰，路易斯安那州地方法院法官 Trudy White 本周三 (14) 日裁定，撤銷原先發放的廢氣排放許可證，不過，台塑化子公司 FG LA LLC 15 日發表聲明表示，將會持續上訴。

White 表示，路州環境品質部在審核台塑化投資案過程有紕漏，台塑化未能證明該廠廢氣排放不會違反聯邦空氣標準，路州發放的許可證，已違反 《清潔空氣法》 和該部門保護公眾的職責。

FG LA LLC 社區與政府關係經理 Janile Parks 表示，對法官判決表示尊重，但會根據法官裁決，尋求所有法律選項以獲得許可。目前路州與 FG LA LLC 還有 60 天可對該裁決提出上訴。

路州環境品質部在 2020 年允許台塑化在路州聖詹姆斯郡建立 1000 公頃的石化園區，興建 10 座化學廠和 4 座相關設施，但還必須通過另一個審查，才能繼續進行營建工程。

訴訟文件顯示，台塑化路州投資案又稱為「陽光專案」，承諾將創造 1200 個就業機會，經濟貢獻數百萬美元，不過，該廠完工後可能將排出超過 800 噸有毒空污。去年底美國陸軍工程兵團發布聲明指出，台塑路州投資案在發放營建許可前，必須進行徹底環評審查，使得陽光專案進度停滯不前。

實際上，台塑化董事長陳寶郎今年股東會時便透露，路州投資案已確定暫緩，由於時空條件已經不同，須等疫情過後，包括戰爭、原物料、供應鏈等都確定後，再行評估。