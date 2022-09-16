富達國際中國股票基金增持騰訊逾60% 網路股熱門

《證券時報》引用晨星數據，2022 年 8 月期間，富達國際旗下中國股票基金，全面增持網路等行業相關股票，其中國焦點基金 8 月更大舉增持騰訊，持股量大增 61.18%，在該基金的比重達 5.64%，為該基金最大重倉持股。

截至 8 月底，富達國際旗下中國焦點基金持股比重的前十大，分別為騰訊、建設銀行 H 股、阿里巴巴、阿里巴巴 ADR、中國人壽 H 股、招商銀行 H 股、工商銀行 H 股、百度 ADR、聯想集團和東風汽車 H 股，同時也將阿里巴巴 ADR 持倉移至港股。

8 月期間，中國焦點基金大舉增持騰訊，持股量大增 61.18%，持倉市值 1.63 億美元，在該基金比重達 5.64%，為該基金最大重倉持股；另外也將阿里巴巴 ADR 搬倉至港股，其中阿里巴巴 ADR 減持 7.12%，阿里巴巴港股增持 17.66%，在該基金比重達 4.57%。

富達國際旗下另一檔中國消費動力基金，於 2022 年 8 月期間，全面增持了騰訊、阿里巴巴、美團、京東等互聯網股票，且其中在騰訊和阿里巴巴的增持幅度相對較大。

截至 8 月底，中國消費動力基金持股比重的前十大，分別為騰訊、阿里巴巴、貴州茅台、美團、友邦保險、蒙牛、銀河娛樂、中國平安 H 股、京東和申洲國際。該基金在 8 月期間，騰訊增持幅度為 6.36%，持倉市值達 4.17 億美元，是該基金的最大持倉股；另外也增持阿里巴巴 10.11%，持倉市值達 3.39 億美元。騰訊和阿里巴巴，分占該基金比重 9.43% 和 7.66%。

另一方面，中國消費動力基金於同期間，減持友邦 4.36% 股份，並增持保險同業中國平安 H 股 10.64% 股份。