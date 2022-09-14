路透：美國、歐盟考慮制裁中國措施 以阻止北京侵台

路透周二 (13 日) 獨家報導，為了嚇阻北京侵略台灣，美國考慮擬定制裁中國的計畫，歐盟也考慮跟進。

隨著台海的軍事緊張度升高，知情人士透露，華府正在評估遊說歐盟外交官員，台北則已展開遊說，不過兩者都還在初步階段。

目前西方國家已經對中國實施一些貿易和投資限制，主要針對電腦晶片、電信設備等敏感技術，而正在評估階段的制裁措施，將不僅限於上述領域。

一些分析師認為，中國軍事領域可能是潛在制裁鎖定的領域。保衛民主基金會 (FDD) 的 Craig Singleton 說：「有關初步制裁的討論，可能包含限制中國取得某些對台軍事行動需要的技術。」

中國在台海的軍事演習，升高美國討論制裁方案的急迫性。(圖: AFP)

知情人士不願提供研議中的細節，但他透露，對中國施加制裁的可行性已經招致質疑，因中國不但是全球第二大經濟體，也是供應鏈重要的環節。

曾任美國商務部官員的 Nazak Nikakhtar 說：「鑒於美國和美國盟友與中國經濟的關係環環相扣，對中國的潛在制裁，執行起來遠比對俄制裁複雜。」

知情人士透露，華府官員評估制裁，意在阻止北京當局試圖入侵台灣。相關討論早在俄羅斯 2 月入侵烏克蘭之後就已經展開，但美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台之後，升高此事的急迫性。

非美官員透露，白宮正試圖確保與歐、亞國家達成共識，同時避免激怒北京。

六名曾聽取台灣討論簡報內容的消息來源披露，台灣曾在俄國侵烏之後，向歐洲官員提起潛在的制裁，但中國近期軍演讓台灣立場更堅定，台歐官員之間的交流也日益頻繁。

要在歐盟達成制裁共識需要 27 個成員國一致同意，因此就連對俄制裁也面臨不小的阻礙。此外，歐盟官員至今遲遲不願在人權議題上對中國祭出更嚴厲的制裁。

路透報導，台灣沒有提出具體要求，僅希望歐洲針對中國潛在侵台規劃可能採取的行動，以及私下警告中國將為自己的行動承受後果。