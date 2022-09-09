時隔不到三個月 騰訊再遭大股東減持股份

騰訊最大股東 Naspers 旗下 Prosus 周四（8 日）發布公告稱，為配合公司回購計畫的持續實施，出售 111.5 萬股騰訊普通股，持股比例降至 27.99%。此為騰訊今年不到 3 個月內遭大股東再次減持股票，市場認為這是早期投資人解除對中國押注的最新舉措。

騰訊價值 76 億美元的股票稍早出現在香港的清算與結算系統中，這通常是拋售股票的前兆。Prosus 在公告中表示，作為回購計畫實施的一部份，公司已採取行政措施，將其持有的額外 1.92 億股騰訊股票以憑證形式存入香港的清算與結算系統。

Prosus 曾在今年 6 月宣布減持騰訊股票，然而不到 3 個月再度公布出售消息。根據騰訊今年 6 月的公告，公司第一大股東南非傳媒集團 Naspers 將出售公司股份，預估每天出售的股票平均不會超過公司股份之日均成交量約 3% 至 5%。

Naspers 透過控股的 Prosus 子公司 MIH TC Holdings Limited 位居騰訊第一大股東，Prosus 曾在 2021 年 4 月 7 日大規模減持騰訊，規模達到 1.9 億股，相當於騰訊已發行股本的 2%，宣布減持消息當天，騰訊股價下跌 3.75%，創近 15 個交易日以來最大單日跌幅。

媒體報導指出，此次大股東減持為騰訊繼中國監管打擊與經濟成長放緩影響後又一新的挫折。該公司面對營收下滑一直尋求透過削減成本支出和出售自有資產來緩解投資人的擔憂。

騰訊近期還在公開市場上回購股票，儘管此舉並未有助緩解廣泛的市場焦慮。United First Partners 投資主管 Justin Tang 表示，騰訊一定會面臨壓力，不過鑑於這不是大宗出售，應該不會太負面。而股價在過去幾天下跌，部分原因是 Naspers 的拋售，以及宏觀經濟擔憂還有中國政府對科技業的打壓。