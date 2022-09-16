中國嚴格封控恐傷經濟？法人看好政策加持有望帶動陸股反彈

中國對防疫清零堅持為經濟成長埋下變數，但有外資法人認為，隨著 20 大來臨，預計官方將推出更多刺激經濟措施，屆時有望推升陸股反彈。

景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，中國一輪疫情爆發讓官方祭出更嚴格防控措施，包括成都、深圳更採取「封城」的嚴格防疫措施。

根據 Kristina Hooper 觀察，官方試圖在經濟考慮因素與抗疫間取得平衡，經濟活動所受到的影響似乎遠低於今年上半年，儘管經濟下跌風險有升溫趨勢，但刺激措施也同步增加，由於黨代表大會即將召開，預計中國將推出更多促增長的政策，且預期有望帶動陸股反彈。

滙豐中國 A 股匯聚基金經理人魏筱倫指出，受限電措施發酵影響，讓中國加速其發展新能源産業，在經濟全球化分工合作的態勢中，中國的新能源産業也積極參與到國際市場當中，部分 A 股上市公司更積極布局海外市場，出口到歐洲的産品數量明顯增長。

魏筱倫指出，今年以來，歐洲光伏裝機需求延續高增長態勢，裝機需求大超市場預期，其儲能電池市場景氣也持續升高。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，中國因疫情反覆升溫，導致近期部分地區居民「原則居家」封城模式，在 10 月 16 日黨代表大會召開以前，預料嚴格動態清零政策仍將持續。