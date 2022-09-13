聯準會鷹式升息壽險業淨值狂掉 金管會研議救援對策

聯準會快速升息恐讓部分壽險業淨值低於 3%，金管會主委黃天牧今 (13) 日受訪時說，如果保險業是因外在特殊金融情勢導致淨值下滑，但並不影響實際清償能力，金管會將就此情況研議適合的處理方式。

根據規定，檢視保險公司清償能力主要看兩大指標，包括：資本適足率 (RBC) 必須高於 200%，淨值比不得連續 2 期低於 3%，只要其中一項未達標準，保險公司就得針對財務狀況提出改善措施，最常見的就是增資，以強化清償能力。

但今年以來在聯準會升息循環下，導致債券價格大跌，握有大量債券的壽險業淨值也跟著溜滑梯，部分壽險公司恐因此連續 2 期淨值比低於 3%，依規定必須增資強化清償能力。

目前包括南山人壽、三商美邦人壽與宏泰人壽，截至今年 6 月底淨值比低於 3%，依規定這三家保險公司到今年 12 月底淨值如果還是低於 3%，就必須提出像是增資等財務改善措施。

對於壽險業淨值暴跌困境，黃天牧今天出席金融防詐高階論壇會後受訪時表示，法規對於保險業的清償能力指標檢視，是建立在正常的情況下，但如果是外在特殊的金融情勢，例如快速升息導致債券價格大跌，導致壽險業淨值連續 2 期低於 3%，金管會將就這部分研議更適合的處理方式。

黃天牧認為，目前保險業淨值比下降主要與會計方式有關，但這並不影響保單理賠清償能力，因此會先持續觀察到今年底，檢視有相同情況的業者是否變多，屆時在從保險業健全經營、保戶信心與整體金融環境做通盤考量。

根據保險局公布資料，截至今年 8 月底，包括新光人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、台新人壽與安達人壽等 5 家壽險業者辦理現金增資，合計現增金額共 185.03 億元。

另外，產險業截至 8 月底也有包括國泰世紀產險、富邦產險、中信產險與新安東京海上產險等 4 家辦理現金增資，合計增資金額共 437 億元。