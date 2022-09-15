〈材料-KY展望〉市場供需驅動營運高成長 董座：至少還有3年榮景

材料 - KY(4763-TW) 受惠擴產及外銷訂單明確，今年前 8 月營收已達 26.34 億元，逼近去年全年 27.15 億元新高紀錄，今年營收及獲利確定再創高，董事長王克璋今 (15) 日指出，今年絲束接單已滿，依目前市場供需研判，產業榮景至少還可維持 3 年。

材料 - KY 今年營收將上看 40 億元，預估 2023 年營收還有雙位數成長，王克璋今日在法說會上指出，絲束接單已滿，主要受惠國際菸商客戶需求大增。

王克璋說明，絲束廠商塞拉尼斯及伊斯曼，在疫情期間分別關閉墨四哥及比利時廠，明顯降低市場上絲束供應數量，且目前歐洲德國、義大利更受困天然氣、水電等生產成本走高，連帶衝擊對醋片的生產產出。

王克璋指出，以過去全球絲束每年 80-85 萬公噸產量來看，全球 PM、JTI、BAT 及德國帝國菸草的使用量就占約 50%，另外還有中國的中煙每年 20 萬公噸需求，市場上濾嘴用絲束供應量減少，加上對於 PM、JTI 生產的加熱不燃燒香菸新興需求，都造成絲束供需失衡，今年以來，絲束報價已上漲 10-15%，但實際漲幅更不只如此。

王克璋強調，塞拉尼斯及伊斯曼關閉的海外廠，產能難在短時間內恢復，在全球的絲束市場需求高漲，產業將重演 2008-2012 年的榮景。

材料 - KY 上半年稅後純益 5.92 億元，年增 2.1 倍，每股純益 10.35 元。第三季營收將創新高，第四季也將維持第三季營收。