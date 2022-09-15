〈2022半導體展〉光洋科攜手惠普 將回收面板再製成高階產品

光洋科 (1785-TW) 今 (15) 日出席 SEMICON，光電事業部協理胡書華表示，公司與世界大廠惠普 (HPQ-US) 共同討論與研究下，可望突破回收面板僅能提供較低階再製產品的現況，並再製成較高階的產品，提供更高附加價值的材料，目前已在申請新專利。

胡書華指出，光洋科循環經濟平台每年回收貴稀金屬達 300 噸，年減近 50 萬噸的碳排量，相當於近 1200 座紐約中央公園的碳吸量；另外，2021 年有效回收並再製達到 5N(99.999%) 高純度的 8 種貴金屬，也達 300 噸，初估價值為 15 億美元。

光洋科補充，公司有能力回收高達全球 30-40％常用於硬碟中的釕 (Ru) 、以及在 ITO 靶材、顯示器或 LED 等產品中的銦 (In) 和鎵 (GA)，在公司完善的貴金屬和稀有金屬回收精煉平台下，每年可回收 150 多噸銦和 5-10 噸鎵，生產 200 多噸銦和鎵金屬氧化物粉末。

光洋科說明，公司未來不僅專精靶材，更可提供客戶完整循環經濟服務，並憑藉完善的貴金屬和稀有金屬回收精煉平台，為 10 個不同領域產業客戶提供服務，包含 HDD、FPD、半導體、生技、汽車等。

另外，光洋科為更有效提供循環經濟服務，下半年也發行 8 億元綠色債券，預計投入太陽能專案、廢水系統建置、蒸氣發電機節能工程減少碳排及城市採礦的回收產線建置與擴充。