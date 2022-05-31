光洋科董座馬堅勇榮退 總座黃啟峰接任

光洋科 (1785-TW) 今 (31) 日召開股東會與董事會，會後宣布，原董事長馬堅勇將交棒給總經理黃啟峰，董事會也一致推舉馬堅勇為榮譽董事長；黃啟峰表示，未來經營團隊將持續努力，打造半導體產業綠色全循環經濟。

隨著光洋科經營權大戰正式落幕，此次董事改選也迎來新氣象，共改選 9 席董事，包括 6 席董事、3 席獨董，除既有經營團隊取得 3 席外，先前力挺現任經營團隊的森鉅 (8942-TW) 也取得 2 席，散熱大廠健策 (3653-TW) 也取得 1 席董事。

此次當選董事為馬堅勇、黃啟峰、昇原投資法人代表洪本展、健策創辦人趙永昌、森啟法人代表鄭育承、森啟法人代表李芸芳，獨立董事為律師高峯祈及會計師丁澤祥、金融專才董俊宏。

黃啟峰表示，感謝馬堅勇自 2007 年到職以來的長期貢獻，更感謝他在 2016 年公司危急時刻勇於承擔，出任董事長，引領公司走出風暴，未來會承接他的精神，以「光洋永續，光榮傳承」的理念，將光洋科優良傳統發揚光大。

黃啟峰也感謝公司同仁及股東支持，光洋科經過許多挑戰和困難，成為台灣半導體供應鏈的靶材大廠，團隊將在前人建立的基礎上更上一層樓。

光洋科指出，面對氣候變遷與全球政經情勢的變化，公司將戮力打造企業韌性，建構永續發展的基礎，此次新董事會成員具多元化專業，涵蓋科技技術、產業創新、數位智能、財金法律等，可望再度開創新局，保持半導體供應鏈的領先地位。