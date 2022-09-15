〈電網韌性強化〉用電大戶擬由電廠直供 十年將改建逾50座變電所

台電今 (15) 日公布十年強化電網韌性建設計畫，總經理王耀庭說，未來電網將朝區域韌性、全國融通雙軌並進，在分散式電網規劃上，將安排五大電廠直供七大園區用電大戶需求，此外，台電也規畫利用十年時間，改建國內近 52 座變電所。

王耀庭說，五大電廠將與七大園區進行配對，形容未來用電大戶所需的電將「走省道不走國道」，不需要再全數經過南北幹線輸送電力，可望減少電網負擔、降低電力耗損，並把既有電力幹線留給民生需求，提升大眾民生用電品質，估將釋出約 14.5GW，為現有電網近 1/3 的容量空間。

依據台電規劃，未來將由燃氣機組、再生能源等電源就近直供科學園區及產業園區等用電中，其中，大潭電廠將直供新北產業園區及桃園工業區，通霄電廠及離岸風電、台中電廠及離岸風電則將分別直供竹科、中科，上述三大電廠直供容量均為 3GW，興達電廠則規劃 3.5GW 直供南科、橋科，大林電廠也將有 2GW 直供楠梓產業園區 。

(圖：台電提供)

因應全球淨零轉型趨勢，王耀庭說，這次計畫也新增綠能加儲能分散供電，北部主要為離岸風電、中南部則是太陽光電，以在地發電就近使用為再生能源新聘 17 條省道供電路線，其中離岸風電、太陽光電併網量能將分別有 7 站 7 線、9 站 10 線加強電力網工程。

台電本次計畫也同步推動新改建變電所工程，台電說，希望以「增加配送節點」協助電網分散風險，未來 10 年內將新設大安、萬隆等 28 座變電所，並安排既有汐止、深美等共約 24 座變電所改建成「屋內化」，希望透過新建變電所、變電所屋內化提升供電安全，並降低鳥獸及雷害等外力干擾。