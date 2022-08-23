台日韓採購55億美元俄羅斯化石燃料 台電赫然在列

芬蘭智庫的數據顯示，在俄羅斯侵略烏克蘭五個月內，日本、南韓及台灣共計進口價值 55 億美元的俄國化石燃料，在其他國家切斷與俄國商業往來之際，此舉凸顯台日韓持續依賴俄國大宗商品。

日經新聞報導，芬蘭智庫能源與潔淨空氣研究中心（CREA）估計，日本在 2 月 24 日（俄國出兵日）至 7 月 31 日，從俄國進口 26 億美元的煤炭、石油及天然氣，南韓的金額為 17 億美元，台灣 12 億美元。

CREA 表示，日本最大電力公司 Jera、南韓國有天然氣公司 Kogas 及台灣台電公司，均位列俄國化石燃料最大進口商。 Kogas 與俄國能源巨頭 Gazprom 簽訂一份 液化天然氣採購合約，有效期至 2045 年。

CREA 估計，Jera 在五個月內進口價值約 8.2 億美元的液化天然氣、煤炭及石油，Kogas 進口 1.86 億美元液化天然氣，台電採購 3.07 億美元煤炭。

這三個民主國家雖支持烏克蘭，但未提出逐步停止採購俄國化石燃料的具體時間表。相較下，許多歐洲國家已加強對莫斯科的制裁力道，目標是年底前停止多數俄國煤炭和石油進口。

CREA 說，在五個月期間，日韓台採購俄國化石燃料，為俄國聯邦預算貢獻約 10 億美元，CREA 並表示，隨著其他國家祭出制裁，這幾個東亞經濟體可能會成為俄國最大進口國。

CREA 首席研究員 Lauri Myllyvirta 說：「當歐盟國家對俄國煤炭和石油的禁令在年底生效時，東亞國家基本上將成為俄國化石燃料的最大買家。」

該智庫另表示，南韓正在向中國再出口大量俄國石油，「愈來愈多南韓進口石油被運往中國——截至 7 月 31 日，總計（價值）19 億美元」。

CREA 估計，中國在此期間進口價值約 280 億美元的俄國煤炭、天然氣及石油，使其成為全球最大俄國能源買家。北京一貫支持俄國立場，即俄軍 2 月入侵烏克蘭，是一次「特殊軍事行動」，以因應「北約」（NATO）東擴。