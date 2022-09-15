鐵路罷工恐破壞全美供應鏈 引發新一輪被迫停產及價格上漲

美國經濟正面臨最新的考驗，一個關鍵齒輪可能快速停轉，並引發供應鏈混亂，造成每天潛在 20 億美元的經濟損失。

美國零售聯合會 (National Retail Federation) 警告，感恩節、聖誕節購物旺季即將到來，進口商品無法及時運到市場，同樣將導致商品短缺和價格上漲。

談判時間所剩無幾

運輸美國約 40% 長途貨物的工會和貨運鐵路，必須在美東周四 (15 日) 結束之前，達成一項勞工協議。如果最終失敗，超過 10 萬名鐵路工人可能會罷工或無班可上，讓美國供應鏈一個關鍵環結癱瘓。

白宮已緊急介入協助，高管們正在制定應急計畫，改由卡車或飛機運輸貨物。業界組織美國鐵路協會 (Association of American Railroads) 警告，如果罷工成真，無論是消費者還是企業都無法倖免這場災難。

影響全面難以倖免

全美五分之二本土運輸和國際三分之一出口運輸依賴鐵路，在沒有火車運走抵港貨物的情況下，更多的貨櫃可能會堆積在主要海港。穀物無法運到麵包工廠，製造商無法取得用於製造日常產品的化學品。即使是可靠的電力也可能受到威脅，因為貨運鐵路運輸的煤炭仍然占全美電力的 22%。

鐵路公司已經停止接運一些貨物，包括大宗商品、汽車和危險化學品。對於化學品製造商來說，鐵路停駛可能會迅速抑制其工廠的產量，這些工廠只有幾天的原材料庫存。

美國化學理事會的首席執行官 Chris Jahn 說 ，這就是令人如此擔心的原因。幾天後就能感受到這些衝擊。

摩根士丹利分析師 Pamela Kaufman 等人周三發布報告認為，雖然罷工的可能性很高，但持續超過兩天的風險非常低，預計國會將採取行動避免進一步的影響。