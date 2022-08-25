美國第二季實質GDP終值上修至萎縮0.6% 優於預期

美國周四（25 日）出爐的修正數據顯示，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率修正值報 - 0.6%，較第二次預估上調 0.3 個百分點，優於市場預期的 - 0.8%，前值為 - 0.9%。雖然美國第二季實質 GDP 超預期上修，但不可否認的是美國仍處在技術性衰退之中，經濟前景仍不容樂觀。

(圖片：ZeroHedge)

另外，以當前美元計算的第二季 GDP 成長 8.4%，較上次預估的 7.8% 上調 0.6 個百分點。美國第二季個人消費支出（PCE）物價指數季增年率修正值報 9%，略高於市場預期的 8.7%，前值為 8.9%，第二季核心 PCE 的季增年率修正值為 4.4%，符合市場預期，前值自 4.4% 上修至 5.2%。

(圖片：美國商務部經濟分析局)

對於實質 GDP 下降的原因，美國商務部經濟分析局（BEA）在新聞稿中表示，這是反映私人庫存投資、住宅固定投資、聯邦政府支出、州和地方政府支出的下降，部分被出口與消費者支出成長所抵銷，進口額增加。

具體來看，私人庫存投資下降主要是受零售商與批發下降拖累，住宅固定投資下降反映經濟傭金下降，聯邦政府支出下降則反映非國防支出下滑。

(圖片：ZeroHedge)

至於上修原因，當局表示主要反映消費者支出、私人庫存投資以及州和地方政府支出的上修，部分被住宅固定投資、聯邦政府支出與出口的下調抵銷，進口額下修。

具體來看，第二季消費者支出季增年率從上次預測的 0.70% 上修至 0.99%；私人庫存投資從 - 2.01% 上修至 - 1.83%，這可能意味著第三季將花費更長時間消除庫存；政府支出從 - 0.33% 小幅上修至 - 0.32%。

與此同時，固定投資季增年率從 - 0.72% 小幅下修至 - 0.84%，淨出口則持平在 1.43%。此外，GDP 降速放緩也反映出口回升與聯邦政府支出的小幅下降。